Leverkusen avança para as "meias" da Taça da Alemanha

Na BayArena marcaram para o Leverkusen Andrich (50 minutos), Andli (66) e finalmente Jonathan Tah (90). Os golos do Estugarda foram de Anton (11) e Führich (58).A formação de Leverkusen, líder da Bundesliga, continua sem conhecer a derrota na época 2023/24, em que já soma 30 jogos sem perder. No total, são 16 vitórias e quatro empates no campeonato, seis vitórias na Liga Europa e quatro vitórias na Taça.Nas meias-finais, junta-se aos secundários Fortuna Düsseldorf e Kaiserslautern, sendo a quarta vaga a entregar ao vencedor do jogo que esta quarta-feira vai opor o Borussia Mönchengladbach ao Sarrebruck, do terceiro escalão.No campeonato, o Leverkusen lidera, após 20 jornadas, com dois pontos de avanço (52 contra 50) sobre o Bayern Munique.