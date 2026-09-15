Futebol Internacional
Liga das Nacões
Liga das Nações. Froholdt e Bah nos convocados da Dinamarca para defrontar Portugal
Victor Froholdt e Alexander Bah, jogadores de FC Porto e Benfica, integram a lista dos 24 convocados da Dinamarca para os compromissos internacionais frente a Noruega, País de Gales e Portugal.
A lista inclui ainda o ex-Sporting Morten Hjulmand, que atua agora pelo Atlético de Madrid. Thomas Jorgensen, Mads Bidstrup, Viktor Bak e Andreas Jungdal podem estrear-se pela formação nórdica.
O calendário dinamarquês, no Grupo 4 da Liga A, arranca a 24 setembro, em Oslo, com o jogo frente à Noruega, que tem no grupo de convocados as 'águias' Fredrik Aursnes e Andreas Schjelderup.
O calendário dinamarquês, no Grupo 4 da Liga A, arranca a 24 setembro, em Oslo, com o jogo frente à Noruega, que tem no grupo de convocados as 'águias' Fredrik Aursnes e Andreas Schjelderup.
Em Copenhaga, a equipa orientada por Brian Riemer recebe o País de Gales (27 setembro) e Portugal (1 outubro), terminando esta primeira ronda de paragem dos campeonatos nacionais de clubes em Cardiff, a 4 outubro.
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