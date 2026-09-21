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Liga das Nações. Harry Wilson é baixa no País de Gales para duelo com Portugal
O extremo Harry Wilson, atualmente uma das principais figuras do País de Gales, vai falhar o embate de quinta-feira com Portugal, no arranque da Liga das Nações de futebol, devido a lesão, informou hoje a federação galesa.
Wilson, de 29 anos e a viver a primeira temporada no Leeds United, depois de ter estado várias anos com o técnico Marco Silva no Fulham, não está em condições físicas para defrontar a seleção lusa e nem vai viajar com a comitiva galesa para Lisboa.
O jogador formado no Liverpool, que soma 69 jogos e 17 golos pelo País de Gales, foi dispensado dos trabalhos da equipa de Craig Bellamy, assim como Karl Darlow (Manchester United) e Nathan Broadhead (Wrexham), com o selecionador galês a chamar David Cornell (Leicester City), Charlie Savage (Reading) e Joe Taylor (Huddersfield), todos jogadores que atuam nas divisões inferiores em Inglaterra.
O Portugal-País de Gales, do Grupo A4 da Liga das Nações, está agendado para quinta-feira, às 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.
Este será apenas o segundo jogo oficial de sempre entre as duas nações, um década depois das meias-finais do Euro2016, que decorreu em França, em que Portugal venceu por 2-0 e seguiu para a final, na qual viria a bater os anfitriões e conquistar o troféu.
O jogador formado no Liverpool, que soma 69 jogos e 17 golos pelo País de Gales, foi dispensado dos trabalhos da equipa de Craig Bellamy, assim como Karl Darlow (Manchester United) e Nathan Broadhead (Wrexham), com o selecionador galês a chamar David Cornell (Leicester City), Charlie Savage (Reading) e Joe Taylor (Huddersfield), todos jogadores que atuam nas divisões inferiores em Inglaterra.
O Portugal-País de Gales, do Grupo A4 da Liga das Nações, está agendado para quinta-feira, às 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.
Este será apenas o segundo jogo oficial de sempre entre as duas nações, um década depois das meias-finais do Euro2016, que decorreu em França, em que Portugal venceu por 2-0 e seguiu para a final, na qual viria a bater os anfitriões e conquistar o troféu.