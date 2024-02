Liga Europa. Braga enfrenta missão "impossível"

, sendo que, desta vez, a derrota foi, ainda por cima, em casa, na "pedreira", onde, na última quinta-feira, o Qarabag se impôs por inusitados 4-2.Desta forma, o "onze" de Artur Jorge precisa de fazer algo inédito no clube, sendo que, após derrotas em casa por mais do que um golo, o que aconteceu cinco vezes, o Sporting de Braga só por uma vez não perdeu também o embate da segunda mão.Em 2011/12, igualmente no acesso aos "oitavos" da Liga Europa, então os 16 avos, os "arsenalistas" começaram com um desaire por 2-0 na receção ao Besiktas e, depois, em Istambul, lograram vencer, mas apenas por 1-0, com um tento do brasileiro Lima.Nas outras duas vezes que cedeu por dois golos no seu recinto a abrir uma eliminatória, ambas por 0-2, o Sporting de Braga perdeu por 1-0 face aos ingleses do West Bromwich (1978/79) e por 3-1 com os italianos da Roma (2020/21).Na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o Braga venceu em casa o Backa Topola por 3-0 e, na segunda mão, na Sérvia, ganhou por 4-1, em 15 de agosto de 2023, com golos de Pizzi, Bruma, Álvaro Djaló e Al Musrati, todos nos primeiros 20 minutos.Este é o único resultado, entre os 89 jogos fora dos "arsenalistas" nas provas do velho continente, que valeria na quinta-feira o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa nos 90 minutos.O Sporting de Braga procura uma sexta presença nos oitavos de final da segunda prova da hierarquia da UEFA, na 25.ª presença nas taças europeias. Em 2006/07 e 2007/08, ainda na Taça UEFA, e em 2010/11, 2015/16 e 2021/22, na Liga Europa, os ‘arsenalistas’ atingiram o top 16.O jogo entre o Qarabag e o Sporting de Braga, da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa em futebol, realiza-se na quinta-feira, pelas 17h45 (em Lisboa), no Tofiq Bahramov Republican Stadium, em Baku.