Liga Europa. Spartak Moscovo vence Nápoles e reentra na luta pelo apuramento

Após sete partidas sem triunfar em qualquer competição, os moscovitas voltaram a 'festejar' graças aos dois golos de Alexander Sobolev, aos 03 e 28 minutos, o primeiro de grande penalidade, sendo que os napolitanos ainda reduziram através do macedónio Elif Elmas, 64.



A formação comandada por Rui Vitória, que ocupa um modesto 10.º lugar na Liga russa, subiu provisoriamente ao primeiro posto do Grupo C, com sete pontos, os mesmos do Nápoles, que já tinha sido derrotado pelos russos na primeira volta.



O conjunto liderado por Luciano Spaletti, que lidera a Serie A, juntamente com o AC Milan, averbou o segundo desaire consecutivo, três dias depois de ter perdido a invencibilidade no campeonato transalpino, frente ao Inter Milão.



O outro encontro do grupo, entre Legia Varsóvia, com seis pontos, e Leicester, com cinco, está agendado para quinta-feira, em Inglaterra.