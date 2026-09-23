Liga Nações. Bellamy elogia Ronaldo e vê em Jorge Jesus resposta para Portugal

“O seu nome ficará na história durante centenas e centenas de anos. É esse o impacto que ele teve”, afirmou Craig Bellamy sobre o capitão da seleção portuguesa, destacando ainda a capacidade do avançado português, de 41 anos, para continuar ao mais alto nível, na véspera do encontro da Liga das Nações, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



O técnico galês admitiu que Portugal será uma equipa diferente daquela que era sob o comando de Roberto Martínez, mostrando-se impressionado com o trabalho de Jorge Jesus, que considerou “um treinador incrível”.



“Acho que é a escolha mais acertada por parte de Portugal. Acho que funciona. Acho que tem um plantel incrível. E sinto que aquilo que ele pode oferecer é exatamente o que esta equipa portuguesa precisa e, na minha opinião, é provavelmente o que os jogadores desejam”, afirmou.



Bellamy espera, contudo, um Portugal ainda em fase de adaptação ao novo treinador: “[Espero que] amanhã [quinta-feira] seja só um período de adaptação, em que apenas a tentar perceber-se uns aos outros”.



Do lado galês, o antigo jogador do Liverpool reconheceu o impacto das várias ausências, numa convocatória marcada por lesões, mas recusou dramatizar a situação.



“Talvez possamos encontrar outro Harry Wilson depois destes próximos três ou quatro jogos”, salientou, defendendo que as baixas abrem espaço para outros jogadores, confirmando ainda que o guarda-redes Karl Darlow não estará disponível devido a “um inchaço” no joelho.



O técnico galês disse ainda esperar um jogo de elevada intensidade e admitiu que Gales terá de gerir os esforços, numa sequência de quatro partidas em 11 dias.



“Isto é como a Liga dos Campeões. Esta é a intensidade mais elevada”, indicou, reconhecendo que será difícil para a sua equipa ter posse de bola frente a Portugal, garantindo que irá “tentar controlar o ritmo do jogo” e que “a melhor forma de defender é com a bola”.



Já o capitão galês Ben Davies disse estar ansioso pelo jogo de quinta-feira, considerando Portugal uma equipa “repleta de talento” e uma das “melhores da Europa”.



“Vai ser um jogo difícil, mas estamos ansiosos por ele. Fizemos um trabalho como equipa. Temos de garantir que estamos unidos. Estamos ansiosos por enfrentar este desafio”, afirmou o capitão galês.



Para o defesa do Tottenham, os jogos da Liga das Nações “representam um desafio extra” para a seleção britânica.



“Não temos um plantel muito grande, mas é muito emocionante. Vamos enfrentar adversário de alto nível”, sustentou, lembrando que equipa, no ano passado, estava na Liga B da Liga das Nações.



Ben Davies, que soma 100 internacionalizações pelo País de Gales, disse ainda que o capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, “é um dos melhores jogadores do mudo e vai ser um grande desafio enfrentá-lo”.



País de Gales e Portugal reencontram-se na quinta-feira, em Lisboa, 10 anos depois da meia-final do Euro2016, naquele que será apenas o segundo confronto oficial entre as duas seleções.



O único duelo oficial entre as duas seleções aconteceu em 06 de julho de 2016, em Lyon, com Portugal a vencer por 2-0, com golos de Nani e Cristiano Ronaldo. O triunfo colocou a seleção portuguesa na final do Euro2016, que viria a conquistar quatro dias depois, frente à França. Cristiano Ronaldo é o único jogador daquele encontro que continua no ativo no futebol internacional.



Antes do encontro de 2016, Portugal e País de Gales tinham-se defrontado apenas três vezes em particulares, com duas vitórias portuguesas e uma galesa. A primeira aconteceu em 1949, no Jamor (3-2), seguindo-se uma derrota por 2-1 em Cardiff, em 1951, e novo triunfo luso, por 3-0, em Chaves, em 2000.



O jogo do Grupo 4 da Liga das Nações está marcado para o Estádio José Alvalade, em Lisboa, às 19:45, e será arbitrado pelo lituano Donatas Rumsas, de 37 anos.



Depois de Portugal, o País de Gales defronta a Dinamarca, em Copenhaga, em 27 de setembro, recebe a Noruega, em 01 de outubro, volta a jogar com a Dinamarca, em 04 de outubro, no País de Gales, e encerra a fase de grupos frente à Noruega, em Oslo, em 14 de novembro, e a Portugal, em 17 de novembro, em Cardiff.