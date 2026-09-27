Futebol Internacional
Liga das Nacões
Liga Nações. Dinamarca bate País de Gales antes de receber Portugal
A Dinamarca venceu hoje em casa o País de Gales por 2-0, na segunda jornada do Grupo A4 da Liga das Nações de futebol, antes de receber Portugal na próxima ronda da competição, agendada para quinta-feira.
Depois de ver um golo anulado ao avançado da Lazio Gustav Isaksen, aos 24 minutos, a seleção nórdica chegou mesmo à vantagem aos 53 minutos, por intermédio de um autogolo do defesa Ben Davies, que atua nos ingleses do Tottenham.
Aos 66 minutos, e após um lance confuso na área galesa, Isaksen fez o segundo da formação anfitriã, materializando o domínio que a Dinamarca teve no segundo tempo desta partida do Grupo A4.
O marcador não mexeu mais até ao final do encontro e a equipa comandada por Brian Riemer, que contou com o ex-Sporting Morten Hjulmand a titular e lançou em campo Victor Froholdt (FC Porto) só aos 87 minutos, somaram a primeira vitória, depois de terem sido derrotados pela Noruega - que hoje recebe Portugal - na primeira jornada (3-2).
Assim, a Noruega lidera provisoriamente o agrupamento, com três pontos, os mesmos que Portugal, que é segundo (após a vitória sobre o País de Gales por 1-0), e a Dinamarca, terceira classificada, com o País de Gales no quarto e último posto, ainda sem pontuar.
Aos 66 minutos, e após um lance confuso na área galesa, Isaksen fez o segundo da formação anfitriã, materializando o domínio que a Dinamarca teve no segundo tempo desta partida do Grupo A4.
O marcador não mexeu mais até ao final do encontro e a equipa comandada por Brian Riemer, que contou com o ex-Sporting Morten Hjulmand a titular e lançou em campo Victor Froholdt (FC Porto) só aos 87 minutos, somaram a primeira vitória, depois de terem sido derrotados pela Noruega - que hoje recebe Portugal - na primeira jornada (3-2).
Assim, a Noruega lidera provisoriamente o agrupamento, com três pontos, os mesmos que Portugal, que é segundo (após a vitória sobre o País de Gales por 1-0), e a Dinamarca, terceira classificada, com o País de Gales no quarto e último posto, ainda sem pontuar.