Liga Nações. Jogadores israelitas vão usar braçadeira negra frente à Irlanda

Liga Nações. Jogadores israelitas vão usar braçadeira negra frente à Irlanda

Os jogadores de Israel vão atuar hoje com uma braçadeira negra no encontro frente à Irlanda, da Liga das Nações de futebol, em memória das vítimas do atentado de 07 de outubro de 2023.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Zorana Jevtic - Reuters

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"A UEFA aprovou o pedido da federação israelita de futebol para que a seleção nacional jogue com uma braçadeira negra no encontro de hoje, em memória daqueles que foram assassinados no 07 de outubro”, adiantou a federação de Israel, em comunicado.

Uma semana depois de os jogadores da Irlanda terem baixado a cabeça durante o hino de Israel, em protesto contra a ação militar de Israel na Faixa de Gaza, os israelitas vão hoje lembrar os 1.221 mortos no atentado do Hamas em 2023.

As duas seleções defrontam-se hoje na Sérvia, na Liga das Nações, com a Irlanda a apoiar, há vários anos, a luta pela independência da Palestina, sendo que os encontros entre ambas as seleções têm gerado várias controvérsias.

No sábado, a conferência de imprensa da Irlanda foi interrompida depois de um jornalista israelita ter questionado o selecionador irlandês sobre alegados insultos racistas aos jogadores de Israel.

No primeiro encontro entre as duas equipas, a Irlanda, que ainda chegou a admitir um boicote, usou braçadeiras negras, com os jogadores a baixarem a cabeça durante o hino e o capitão irlandês a não cumprimentar o congénere israelita.

A intervenção militar de Israel na Faixa de Gaza, desencadeada após os ataques de 07 de outubro de 2023, já causou mais de 74.000 mortos.
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