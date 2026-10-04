Futebol Internacional
Liga das Nacões
Liga Nações. Jogadores israelitas vão usar braçadeira negra frente à Irlanda
Os jogadores de Israel vão atuar hoje com uma braçadeira negra no encontro frente à Irlanda, da Liga das Nações de futebol, em memória das vítimas do atentado de 07 de outubro de 2023.
"A UEFA aprovou o pedido da federação israelita de futebol para que a seleção nacional jogue com uma braçadeira negra no encontro de hoje, em memória daqueles que foram assassinados no 07 de outubro”, adiantou a federação de Israel, em comunicado.
Uma semana depois de os jogadores da Irlanda terem baixado a cabeça durante o hino de Israel, em protesto contra a ação militar de Israel na Faixa de Gaza, os israelitas vão hoje lembrar os 1.221 mortos no atentado do Hamas em 2023.
As duas seleções defrontam-se hoje na Sérvia, na Liga das Nações, com a Irlanda a apoiar, há vários anos, a luta pela independência da Palestina, sendo que os encontros entre ambas as seleções têm gerado várias controvérsias.
No sábado, a conferência de imprensa da Irlanda foi interrompida depois de um jornalista israelita ter questionado o selecionador irlandês sobre alegados insultos racistas aos jogadores de Israel.
No primeiro encontro entre as duas equipas, a Irlanda, que ainda chegou a admitir um boicote, usou braçadeiras negras, com os jogadores a baixarem a cabeça durante o hino e o capitão irlandês a não cumprimentar o congénere israelita.
A intervenção militar de Israel na Faixa de Gaza, desencadeada após os ataques de 07 de outubro de 2023, já causou mais de 74.000 mortos.
Uma semana depois de os jogadores da Irlanda terem baixado a cabeça durante o hino de Israel, em protesto contra a ação militar de Israel na Faixa de Gaza, os israelitas vão hoje lembrar os 1.221 mortos no atentado do Hamas em 2023.
As duas seleções defrontam-se hoje na Sérvia, na Liga das Nações, com a Irlanda a apoiar, há vários anos, a luta pela independência da Palestina, sendo que os encontros entre ambas as seleções têm gerado várias controvérsias.
No sábado, a conferência de imprensa da Irlanda foi interrompida depois de um jornalista israelita ter questionado o selecionador irlandês sobre alegados insultos racistas aos jogadores de Israel.
No primeiro encontro entre as duas equipas, a Irlanda, que ainda chegou a admitir um boicote, usou braçadeiras negras, com os jogadores a baixarem a cabeça durante o hino e o capitão irlandês a não cumprimentar o congénere israelita.
A intervenção militar de Israel na Faixa de Gaza, desencadeada após os ataques de 07 de outubro de 2023, já causou mais de 74.000 mortos.