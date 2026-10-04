Liga Nações. Sudakov dispensado da seleção ucraniana devido a lesão

“O médio da seleção ucraniana Georgiy Sudakov não vai poder ajudar a seleção no encontro com a Hungria [da Liga das Nações] devido a uma lesão. O futebolista já deixou o estágio da seleção nacional e voltou ao seu clube”, lê-se num comunicado.



Sudakov, de 24 anos, foi substituído, aos 68 minutos, na derrota caseira da Ucrânia com a Irlanda do Norte, por 3-0, devido a lesão, embora a federação não tenha especificado o problema físico que afeta o médio.



Esta temporada, Sudakov fez 13 encontros pelo Benfica, 12 dos quais a titular.



