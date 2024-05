Ligas e jogadores querem rever calendário do Mundial de clubes

Numa carta dirigida, em 2 de maio, ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, a que a agência France-Presse teve acesso, as Ligas e a FIFPro sustentam que o calendário das competições de futebol está agora "além da saturação".Os subscritores do apelo consideram que estas mudanças de calendário criaram “danos económicos” às ligas nacionais e levaram os jogadores “além dos seus limites”, razão pela qual pedem ao Conselho da FIFA que reprograme o Mundial de Clubes e reabra as discussões sobre o calendário internacional para o período até 2030.”, avisam as duas entidades na missiva enviada a Infantino.Essas opções incluem, de acordo com os mesmos interlocutores, ações legais contra a FIFA, para as quais obterão o aconselhamento de um especialista externo ao futebol.As Ligas e o sindicato acusam a FIFA de “tomar continuamente decisões unilaterais que beneficiam as suas próprias competições e interesses comerciais", ao mesmo tempo que "afetam negativamente as Ligas e os jogadores nacionais".