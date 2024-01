Lille, de Paulo Fonseca, aproxima-se do pódio na Liga francesa

Após três partidas sem vencer no campeonato, os ‘dogues’ consumaram o regresso aos triunfos por intermédio de Jonathan David (37 minutos), Remi Cabella (90) e Edon Zhegrova (90+2), este último assistido pelo lateral luso Tiago Santos, que foi titular.



A formação comandada por Paulo Fonseca mantém-se no quinto lugar, com 31 pontos - em igualdade com o Brest, quarto, que tem menos um jogo -, mas aproximou-se do pódio da Ligue 1, face às derrotas de Nice (35), segundo, e Mónaco (33), terceiro, ambas no sábado.



O Paris Sain-Germain lidera a Liga francesa, com 40 pontos, podendo hoje alargar a vantagem para os principais perseguidores, na visita ao Lens, oitavo colocado.