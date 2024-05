Lille falha subida ao terceiro lugar da Ligue 1

O jogo até começou bem para a equipa de Paulo Fonseca, que chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos do central Bafode Diakité e do avançado kosovar Edon Zhegrova, aos 21 e 37 minutos.



No entanto, o Lyon deu a volta ao resultado numa segunda parte atípica, com quatro golos nos últimos 10 minutos, mas a recuperação iniciou-se com o golo do médio argelino Said Benrahma, aos 66 minutos, após assistência do veterano internacional francês Alexandre Lacazette.



A ponta final da partida foi alucinante, com três golos do Lyon e um do Lille, a começar pelo segundo da equipa visitante, aos 82 minutos, com o avançado belga Malick Fofana a fazer o 2-2, e com o central Bafode Diakité a "bisar", aos 85, pondo a equipa da casa novamente na frente do marcador.



Acontece que o Lyon não se rendeu e, no espaço de quatro minutos, entre os 88 e os 90+2, fez dois golos, por Alexandre Lacazette e pelo avançado da Guiné-Bissau, Mama Balde, ex-Sporting e ex-Desportivo das Aves, curiosamente servido pelo angolano Clinton Mata.



O guarda-redes português Anthony Lopes foi o "dono" da baliza do Lyon, enquanto o seu compatriota Tiago Santos, lateral direito do Lille, jogou os 90 minutos, ao contrário do seu colega Tiago Morais, que não chegou a sair do "banco".



A equipa de Paulo Fonseca desperdiçou uma boa oportunidade de subir ao terceiro lugar (ocupado pelo Brest), que dá acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto o Lyon, que soma quatro vitórias nos últimos cinco jogos (só perdeu com o campeão Paris Saint-Germain) entrou na luta por um lugar na Liga Europa ou na Liga Conferência Europa.



A duas jornadas do fim, o Paris Saint-Germain, que já assegurou a revalidação do título, lidera com 70 pontos (31 jogos), seguido do Mónaco, com 61 (32), do Brest, com 57 (32), do Lille, com 55 (32), que segue em quarto lugar, que dá acesso à fase de qualificação para a Liga dos Campeões.



Com esta vitória, o Lyon segue em sétimo lugar, com 47 pontos, menos dois do que o sexto, ocupado pelo Lens, e que apura para a Liga Conferência Europa, e menos quatro do que o Nice (menos um jogo) que é quinto, que apura para a Liga Europa.