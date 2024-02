Liverpool amplia liderança em Inglaterra

No jogo antecipado da 26.ª jornada da Premier League, o avançado irlandês Chiedozie Ogbene colocou os visitantes na frente do marcador, aos 12 minutos, e só na segunda parte os 'reds' conseguiram dar a volta à partida, com dois golos de 'rajada', dos neerlandeses Virgil van Dijk (56) e Cody Gakpo (58).



O colombiano Luis Díaz (ex-FC Porto) dilatou a vantagem, aos 71 minutos, e Harvey Elliott fixou o resultado em cima do minuto 90, dando a vitória à formação de Liverpool.



A formação de Jürgen Klopp soma agora 60 pontos e segue no comando da tabela classificativa, provisoriamente com mais quatro do que o segundo colocado, o Manchester City, de Bernardo Silva, Matheus Nunes e Rúben Dias, que se desloca no sábado ao terreno do Bournemouth.



Por seu turno, o Luton está na zona de despromoção, ocupando o 18.º posto, com 20 pontos.



Além do internacional português Diogo Jota, lesionado com gravidade num joelho no último sábado, diante do Brentford, o Liverpool também não pode contar com o contributo de Alisson, Alexander-Arnold, Darwin Núñez e Salah, entre vários outros jogadores que recuperam de lesões.



Sem jogo europeu a meio da semana, os 'reds' anteciparam esta partida com o Luton, uma vez que no domingo vão disputar a final da Taça da Liga inglesa, frente ao Chelsea, em Wembley.