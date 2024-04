Liverpool empata e é apanhado na liderança em jogo com golaço de Bruno Fernandes

O Liverpool empatou (2-2) domingo no campo do Manchester United e passou a partilhar a liderança da Liga inglesa de futebol com o Arsenal, com o campeão Manchester City colado no terceiro lugar, na 32.º jornada.

Após esta ronda, Liverpool e Arsenal estão agora empatados no topo com 71 pontos, enquanto o Manchester City soma 70, com a reta final da Premier League a prometer ser frenética.



Os ‘reds’ até estiveram perto de sair de Old Trafford com a derrota, mas uma grande penalidade marcada pelo egípcio Salah, aos 84 minutos, acabou por salvar um ponto para a equipa do técnico alemão Jurgen Klopp, que vai sair no final da época, e também o comando da prova, agora partilhada com os ‘gunners’.



O colombiano Luiz Diaz, ex-FC Porto, deu vantagem ao Liverpool aos 23 minutos, mas depois entrou em cena o médio português Bruno Fernandes, titular na equipa da casa, assim como o seu compatriota Diogo Dalot.



Já na segunda parte, aos 50 minutos, Bruno Fernandes refez a igualdade com um ‘golaço’ do meio campo, aproveitando o adiantamento do guarda-redes irlandês Kelleher, e os ‘red devils’ partiram para a reviravolta, confirmada pelo adolescente (18 anos) Mainoo, aos 67.



Mesmo assim, Salah, da marca de penálti, salvou um ponto e o Liverpool continua firme na luta pelo título, quando faltam apenas sete jornadas para a decisão final.



Já o Manchester United segue no sexto posto com 49 pontos, a longos 11 dos lugares de Liga dos Campeões, o principal objetivo da época após cedo ter ficado fora da luta pelo título.