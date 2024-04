Liverpool perde na casa do rival Everton, Bruno bisa na reviravolta do United

Em Goodison Park, só o triunfo interessava aos ‘reds’, já que podiam ‘apanhar’ o Arsenal da liderança da prova, mas o encontro em atraso da 29.ª jornada acabou por sorrir aos ‘toffees’, com João Virgínia e André Gomes no ‘banco’, enquanto Chermiti entrou em campo nos instantes finais.



Jarrad Branthwaite, aos 27 minutos, colocou os anfitriões na frente do dérbi de Merseyside, uma vantagem que viria a ser dilatada já no segundo tempo, pelos 'pés' de Calvert-Lewin (58).



Com este desfecho, o Liverpool, sem o lesionado Diogo Jota, mantém o segundo posto, com 74 ponts, contra os 77 do líder isolado Arsenal, enquanto o Manchester City ocupa o último lugar do pódio, com 73, mas tem dois encontros por disputar, pelo que pode, em caso de triunfos, passar a comandar a Premier League.



Em Old Trafford, o ‘bis’ de Bruno Fernandes (61 e 81 minutos), o primeiro de penálti, deu origem à reviravolta do United sobre o lanterna-vermelha (20.º), que marcou por Bogie (35) e Brereton Diaz (50), com Maguire (42) e Hojlund (85), a passe de Bruno Fernandes, a fazerem os outros golos dos ‘red devils’.



Além de Bruno Fernandes, também Diogo Dalot alinhou de início nos anfitriões, que passam, agora, para o sexto lugar, por troca com o Newcastle (7.º), hoje derrotado pelo Crystal Palace (2-0), face aos dois remates certeiros de Mateta (55 e 88), que permitiram aos ‘eagles’ (14.º) somarem o terceiro triunfo seguido.



Já o Wolverhampton (12.º) deu sequência ao mau momento, averbando o sexto jogo seguido sem triunfar, depois de perder por 1-0 na receção ao Bournemouth (10.º), reduzido a 10 elementos aos 79 minutos, por culpa da expulsão de Kerkez. O autor do golo solitário foi o ganês Antoine Semenyo (37).



Os lusos José Sá, Toti Gomes, Nélson Semedo constaram na equipa titular dos ‘wolves’.