Liverpool volta a vencer com triunfo robusto diante do Tottenham

A duas jornadas do final, os ‘reds’ estão a cinco pontos do líder Arsenal, e a quatro do Manchester City, que tem ainda um jogo em atraso e depende apenas de si próprio para chegar ao ‘tetra’ na ‘Premier League’.



Em Anfield Road, após a derrota com o rival Everton (2-0) e o empate com o West Ham (2-2), em jogos seguidos que praticamente anularam as hipóteses do título, o Liverpool voltou às boas exibições.



Em época da anunciada despedida do treinador Jürgen Klopp, o alemão que conduziu os ‘reds’ ao título (2019/20) e à Liga dos Campeões (2018/19), entre outros troféus, a equipa respondeu bem aos recentes desaires, apesar do Tottenham ainda reduzir.



Os ‘reds’ chegaram a ter uma vantagem de quatro golos, apontados por Salah (16 minutos), Robertson (45), Gakpo (50) e Elliot (59), mas os ‘spurs’ voltaram ao jogo a partir da última meia-hora, após as várias substituições de Postecoglou.



Richarlison, que tinha entrado alguns minutos antes, fez o 4-1, aos 72 minutos, e Son, assistido pelo brasileiro, o 4-2, aos 77.



O Liverpool segue em terceiro lugar, com 78 pontos, com a vaga de ‘Champions’ garantida, enquanto o Tottenham é quinto e precisa de uma hecatombe do Aston Villa – que tem mais sete pontos -, para ainda chegar à quarta posição e mesmo tendo um jogo em atraso.



Nesta 36.ª jornada, os ‘villans’ voltaram a perder pontos e desta vez com uma derrota na visita hoje ao Brighton (11.º), num jogo em que a equipa da casa garantiu os três pontos na recarga de João Pedro a um penálti que tinha desperdiçado, aos 87.



À mesma hora, no dérbi londrino entre Chelsea (sétimo) e West Ham (nono), os ‘blues’ estiveram ‘intratáveis’, com uma mão cheia de golos (5-0).



Cole Palmer, o segundo melhor marcador da Liga Inglesa (21 golos), atrás de Erling Haaland (25), inaugurou o marcador aos 15 minutos, secundado por Conor Gallagher, aos 30, Madueke, aos 36, e um ‘bis’ de Nicolas Jackson, aos 48 e 80.



A jornada fica apenas concluída na segunda-feira, dia em que o Crystal Palace (14.º) recebe o Manchester United (oitavo).