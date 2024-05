Lucas Hernández com nova rotura de ligamentos desfalca França no Euro2004

O atleta de 28 anos foi submetido a uma ressonância magnética que revelou uma "rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo", situação que o vai levar à sala de operações "nos próximos dias", conforme revelou o PSG.



Por norma, uma lesão desta gravidade costuma ser debelada num período não inferior a seis meses.



Atingido no joelho esquerdo no lance que originou o único golo do triunfo do Dortmund por 1-0, com tento de Niclas Fullkrug, aos 36 minutos, Lucas Hernández ainda voltou ao jogo, mas acabaria substituído minutos depois, aos 42.



O campeão do Mundo em 2018, na Rússia, sofreu a segunda lesão grave na carreira, uma vez que no primeiro jogo do Mundial2022 foi vítima de outra rotura do ligamento, neste caso no cruzado do joelho direito.



O selecionador francês, Didier Deschamps, vai anunciar a lista de convocados para o Euro2024 da Alemanha em 16 de maio, com o estágio em Clairefontaine a principiar no dia 29.