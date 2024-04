Luis Enrique quer fazer o "triplete" pelo PSG

Esta quarta-feira, o Paris Saint-Germain poderá garantir a conquista do seu 12.º título de campeão, se vencer em casa do Lorient e o Mónaco, que joga duas horas depois, não conseguir os três pontos na receção ao Lille, do treinador português Paulo Fonseca, em partidas em atraso da 29.ª jornada da Liga francesa.”, disse Luis Enrique, de 53 anos, na antevisão da deslocação a casa do Lorient.O treinador espanhol, que chegou ao Paris Saint-Germain no verão de 2023, recordou que, para já, o clube venceu apenas um título, a Supertaça contra o Toulouse, e que “”.”, acrescentou o técnico, que se mostrou agradado com a possibilidade de esse objetivo poder ser alcançado já esta quarta-feira.Além de liderar a Ligue 1, com 11 pontos de vantagem sobre o Mónaco, segundo classificado, o PSG, em que alinham os portugueses Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos, está nas meias-finais da Liga dos Campeões, em que defrontará o Borussia Dortmund, e vai disputar a final da Taça de França com o Lyon.