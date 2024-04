Luis Rubiales detido à chegada ao aeroporto de Barajas

Luis Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), viajou esta quarta-feira da República Dominicana, onde se encontra a viver há cerca de dois meses, para Espanha, onde foi emitida uma ordem de detenção em seu nome, no âmbito de uma investigação por suspeitas de corrupção no organismo que liderou, entre 2018 e 2023.De acordo com o jornal Marca, o regresso do dirigente ao seu país-natal estava previsto para sexta-feira, mas Rubiales antecipou essa viagem depois de a sua residência temporária no país caribenho ter sido registada pela Guarda Civil espanhola, em colaboração com as autoridades locais.Esse registo surgiu depois de a casa do dirigente em Granada, Espanha, também ter sido alvo de buscas policiais, assim como a sede da RFEF, com as autoridades à procura de quaisquer provas relacionadas com contratos ilegais coincidentes com o seu mandato à frente do organismo.A investigação que envolve Rubiales diz respeito a suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais relacionados com contratos assinados durante a sua presidência na RFEF, com especial foco na entrega da organização da Supertaça de Espanha à Arábia Saudita.