Luxemburgo, adversário de Portugal na corrida ao Euro2024, perde com Malta

Um golo do avançado Kyrian Nwoko, já na segunda parte, aos 64 minutos, garantiu o triunfo da seleção maltesa, contrariando o favoritismo que era atribuído à seleção da casa.



A seleção luxemburguesa também recebeu Portugal há cerca de dois meses e meio, no passado dia 26 de março, e foi goleada por 6-0, em jogo oficial correspondente à segunda jornada do grupo J de qualificação para o Euro2024.



De resto, a seleção lusa lidera o grupo isolada, com seis pontos, seguida da Eslováquia, com quatro, da Bósnia Herzegovina e da Islândia, ambos com três, do Luxemburgo, com um e do Liecthtenstein, ainda a zero.



A seleção portuguesa defronta justamente a Bósnia Herzegovina no dia 17 de junho, em jogo da terceira jornada do grupo J, a partir das 19:45, no estádio da Luz, em Lisboa.