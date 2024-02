Maiorca e Real Sociedad empatam para a Taça do Rei

O aguardado domínio da Real Sociedad foi consumado, com quase 70% de posse de bola e o dobro (11) das oportunidades de golo face à turma da casa, mas faltou eficácia à formação basca, que recebe o Maiorca para a segunda e decisiva mão em 27 de fevereiro.



Do lado dos "piratas", o médio internacional sub-21 português Samu Costa foi titular (substituído aos 90 minutos), enquanto o internacional luso André Silva, emprestado pelos alemães do Leipzig, foi suplente nos forasteiros, tendo entrado aos 78 minutos.



A decisão vai ter lugar em San Sebastián, no País Basco, em 27 de fevereiro.



Os outros semifinalistas da competição são o Atlético de Madrid e o Athletic Bilbau, que se defrontam na quarta-feira e em 29 de fevereiro.