Manchester City isola-se no segundo lugar em Inglaterra

Rúben Dias e Bernardo Silva foram titulares e estiveram a tempo inteiro nos tricampeões ingleses, que chegaram à vitória graças a um tento solitário do avançado norueguês Haaland, aos 71 minutos.



Matheus Nunes assistiu ao encontro no banco de suplentes da equipa de Pep Guardiola.



Depois do empate caseiro com o Chelsea (1-1) no último sábado, o triunfo pela margem mínima foi suficiente para o Manchester City subir ao segundo lugar, com 56 pontos, um a menos do que o líder Liverpool e um de vantagem para o Arsenal, terceiro classificado e rival do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões.



Já o Brentford sofreu a quarta derrota nos últimos cinco jogo na Premier League e segue no 14.º posto, com 25 pontos, cinco acima da zona de despromoção.