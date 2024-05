Manchester City mantém pressão na frente após golear com póquer de Haaland

Com Bernardo Silva a titular e Matheus Nunes a partir dos 79 minutos, os ‘citizens’ tiveram um jogo praticamente de sentido único, no qual o avançado norueguês Haaland marcou quatro golos, aos 12 e 45+3 minutos, ambos de grande penalidade, e aos 35 e 54.



Haaland reforçou também o estatuto de melhor marcador da ‘Premier’, agora com 25 golos, mais cinco do que Cole Palmer (Chelsea) e Alexander Isak (Newcastle), e com um total de 36 entre todas as competições.



No jogo, Julian Alvarez, que entrou para o lugar do norueguês, também marcou, aos 85 minutos, enquanto Hwang Hee-Chan fez o golo do ‘wolves’, após uma má abordagem do guarda-redes Ederson, aos 53 minutos.



O Wolverhampton, que segue na tranquila 11.ª posição, teve em campo os portugueses José Sá, Nelson Semedo e Toti.



Na frente da Liga, o Arsenal, que hoje venceu em casa o Bournemouth (3-0), soma 83 pontos, enquanto o Manchester City tem 82, mas menos um jogo disputado, ainda da 34.ª jornada, a disputar em casa do Tottenham, em 14 de maio.



Em outros jogos hoje da 36.ª jornada, o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, conseguiu importante vitória em casa do já despromovido Sheffield United, por 3-1 e com reviravolta no marcador.



Um triunfo que deixa o Nottingham em 17.º, um lugar acima da zona de descida, com mais três pontos do que o Luton, e cinco para o Burnley, a duas jornadas do final, decisivas para estas três equipas na luta pela fuga à despromoção.



O Burnley é o que está em pior situação, depois de hoje ter sido goleado em casa pelo Newcastle (4-1), com os ‘magpies’ em zona europeia, com mais um jogo e mais dois pontos do que o Manchester United e cinco do que o Chelsea, equipas que ainda vão disputar os respetivos jogos da ronda.



Em Brentford, com a equipa da casa a salvo, em 16.º, o Fulham (12.º), de Marco Silva e com João Palhinha em campo, saiu com um empate sem golos.



A jornada prossegue no domingo com os jogos Brighton-Aston Villa, Chelsea-West Ham e Liverpool-Tottenham, e fica concluída na segunda-feira com o embate Crystal Palace-Manchester United.