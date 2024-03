Mandado de detenção contra Luís Rubiales

A notícia está a ser avançada pela imprensa desportiva espanhola, que refere suspeitas de envolvimento de Rubiales em crimes de corrupção ligados a alegados contratos irregulares celebrados pela RFEF desde 2018, período em que o organismo esteve sob a presidência de Luis Rubiales e que inclui a realização da Supertaça espanhola de futebol na Arábia Saudita.



Esta manhã, as mesmas suspeitas levaram a buscas judiciais na sede da Real Federação Espanhola de Futebol e na casa do ex-presidente, que, ainda segundo a imprensa, se encontra atualmente na República Dominicana, país que não tem acordo de extradição com Espanha.



Rubiales esteve à frente da RFEF entre 2018 e 2023, cargo ao qual renunciou na sequência de um escândalo provocado por um beijo não consentido pela internacional espanhola Jenni Hermoso durante a comemoração da conquista do Mundial feminino, o que levou a atleta a apresentar queixa.