Manuel Ugarte troca PSG pelo Manchester United

De acordo com o jornal Daily Mail, os clubes chegaram a acordo sobre o valor a pagar depois de Jason Wilcox, diretor técnico do United, se ter deslocado a Paris para finalizar as negociações.



O negócio vale 49 milhões de euros mais 10 milhões para o internacional uruguaio, que se prepara para ser a quinta contratação para Erik ten Hag nesta janela de mercado, depois de Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt, Leny Yoro e Noussair Mazraou.



Após uma temporada na capital francesa, procedente do Sporting, Ugarte deixa o PSG depois de ter vestido a camisola do clube em 37 ocasiões e contabilizado duas assistências. Para o palmarés, o uruguaio conquistou uma Ligue 1, uma Taça de França e uma Supertaça.