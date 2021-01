Marco Giampaolo deixa de treinar o Torino

’“, pode ler-se na publicação do clube de Turim, na rede social Twitter.Em 18 encontros na Serie A, o Torino apenas venceu dois, tendo somado sete empates e perdido em nove ocasiões, resultando num 18.º posto, com 13 pontos, os mesmos do 19.º colocado Parma, ambos com mais um do que o lanterna-vermelha Crotone.

Giampaolo, de 53 anos, que comandava o Torino desde agosto, tornou-se o quarto treinador a ser "chicoteado" no campeonato transalpino da presente temporada, após Fiorentina, Génova e Parma já terem dispensado os seus técnicos.