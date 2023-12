Marselha vence Lyon com Vitinha a marcar o primeiro e a assistir para o terceiro

A equipa da casa colocou-se em vantagem aos 21 minutos, mercê de um golo de Vitinha, que estava bem colocado na área para receber o passe do internacional gabonês Pierre-Emerick Aubameyang para a empurrar para o fundo das redes.



Passaram apenas quatro minutos para o Marselha chegar ao segundo golo, desta vez pelo lateral direito panamiano Michael Murilo, de cabeça, na sequência de um cruzamento de Aubameyang.



De resto, o avançado gabonês esteve nos três golos, ao assistir para os dois primeiros e ao marcar, ele próprio, o terceiro, aos 55 minutos, com Vitinha a retribuir a assistência para o primeiro.



Além de Vitinha, participaram nesta partida dois compatriotas seus ao serviço do Lyon, o guarda-redes Anthony Lopes e o extremo Diego Moreira, formado no Benfica, com ambos a ter lugar no 'onze' inicial do atual lanterna-vermelha da Liga gaulesa.



Este jogo, referente à 10.ª jornada, devia ter sido disputado em 29 de outubro último, mas foi cancelado depois do autocarro do Lyon ter sido apedrejado por adeptos do Marselha a caminho do estádio Vélodrome, e posteriormente remarcado para hoje.



Com esta vitória, o Marselha subiu para o oitavo posto, com 20 pontos, mas quem lidera é o Paris Saint-Germain, com 33 pontos, seguido do Nice, com 29.