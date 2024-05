Mbappé falha jogo com o Nice devido a lesão

O avançado Kylian Mbappé, de 25 anos, “permanecerá sob cuidados médicos”, refere o PSG no boletim médico anterior ao jogo com o Nice, quinto classificado, com 54 pontos, no qual os parisienses, líderes com 70, nada têm a perder, porque já são matematicamente campeões.



De saída do clube parisiense no final da época, como o próprio já anunciou nas redes sociais, a Mbappé resta agora o último jogo do campeonato frente ao Metz, no domingo, e a final da Taça de França, em 25 de maio, com o Lyon, para se despedir dos adeptos.



Mbappé anunciou nas redes sociais que não continuaria no clube na próxima temporada e no domingo disputou a sua última partida no Parque dos Príncipes, onde foi vaiado por alguns adeptos, que manifestaram assim o seu descontentamento.