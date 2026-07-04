Messi chega aos 20 golos e fatura pelo oitavo jogo seguido

Depois do ‘hat-trick’ à Argélia (3-0), do ‘bis’ à Áustria (2-0) e de ter marcado um golo, em 30 minutos, face à Jordânia, Messi inaugurou o marcador no embate dos ’16 avos’ com Cabo Verde (3-2 após prolongamento), aos 29 minutos, em Miami Gardens.



Messi recebeu no pé esquerdo um passe longo do central Lisandro Martínez e rematou forte, fora do alcance de Vozinha, num jogo em que viria a estar também na origem dos outros dois golos dos sul-americanos, ao marcar os respetivos cantos.



O argentino, de 39 anos, aumentou de um para dois a vantagem sobre o francês Kylian Mbappé, que tinha ‘bisado’ no encontro dos 16 avos de final com a Suécia.



Na edição 2026, Messi voltou a isolar-se na frente, com sete golos, os mesmos que conseguiu em 2022, contra seis de Mbappé e cinco do norueguês Erling Haaland e do inglês Harry Kane.



O ‘10’ argentino marcou nos primeiros quatro jogos da edição 2026 e também nos últimos quatro de 2022 (oitavos de final, quartos de final, meias-finais e final), pelo que somou o oitavo seguido a marcar – nem sete alguém conseguira.



Messi, atualmente no Inter Miami, também reforçou o recorde de jogos disputados (cumpriu o 30.º), minutos (2.635) e vitórias (20).



