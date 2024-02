Mónaco vence em Nice e sobe a terceiro, fortalecendo a liderança do PSG

Beneficiando de nova escorregadela do Brest e derrota do Lille, os monegascos saltaram para posição de Liga dos Campeões, ajudando o Paris Saint-Germain a ficar ainda mais folgado no comando.



Os parisienses lideram com 50 pontos, mais 11 do que o Nice, com 39, e 12 do que o Mónaco, com 38, enquanto o Brest tem 36 e a dupla Lille, de Paulo Fonseca, e Lens soma 35.



O médio suíço Denis Zakaria adiantou duas vezes os monegascos, com golos aos 16 e 50 minutos, depois de Gaetan Laborde ter igualado, de penálti, aos 37.



A expulsão do central brasileiro Dante, aos 54, não impediu o Nice de igualar novamente, por Evann Guessand, aos 74, contudo, num jogo muito emotivo, passados apenas três minutos, o médio russo Aleksandr Golovin fez o definitivo 3-2.



O Brest está a perder fulgor nos primeiros lugares, ao ceder igualdade 1-1 na casa do lanterna-vermelha, Clermont, no que foi o seu terceiro empate consecutivo.



O Toulouse, adversário do Benfica no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa de futebol, perdeu em casa com o Nantes, ficando apenas um ponto acima da 'linha de água'.



Com a terceira derrota consecutiva ante os seus adeptos, intercaladas com dois triunfos fora, o Toulouse desceu para a 14.ª posição, com 20 pontos, apenas mais um do que o Lorient, 16.º.



O Rennes continua imparável e hoje obteve o quinto triunfo consecutivo, agora por 1-0, na visita ao Le Havre, com tento solitário de Benjamin Bourigeaud, aos 60 minutos, que lhe permite subir à sétima posição, com 31 pontos, a somente quatro de um lugar europeu. Os anfitriões só fizeram dois pontos nos últimos nove e são 11.º, com 24.



O Lyon de Anthony Lopes começou a perder em Montpellier, contudo deu a volta e com isso ascendeu a 13.º, com 22 pontos, mais três do que o seu oponente, em situação mais periclitante.



Também no fundo da tabela, o Lorient parece ganhar uma segunda vida com novo triunfo – averbou sete pontos nos últimos nove possíveis -, agora por 2-0 sobre o tranquilo Reims, que lhe permite ascender a 16.º, com 19 pontos, o antepenúltimo lugar que vale o play-off de manutenção.