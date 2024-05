Morreu César Luis Menotti, selecionador campeão mundial pela Argentina em 1978

“Com profundo pesar, a Federação Argentina de Futebol lamenta informar, com imensa tristeza, o falecimento de César Luis Menotti, atual diretor das seleções nacionais e ex-treinador campeão do mundo. Até sempre, querido Flaco”, informou a AFA, na rede social X.



Nascido na cidade de Rosário, em 05 de novembro de 1938, Menotti foi um dos elementos mais destacados do futebol argentino e um dos principais responsáveis pela conquista do primeiro título mundial da seleção ‘albiceleste’, em 1978, no campeonato realizado na Argentina.