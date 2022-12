Mundial 2022. França elimina Inglaterra e está nas meias-finais

Tchouameni foi o primeiro a mostrar o poderio francês, ao marcar um grande golo após remate de fora da área a bater Pickford que não teve hipóteses.





A Inglaterra respondeu bem e conseguiu chegar ao empate por Harry Kane, que marcou de grande penalidade.





Logo a seguir, Griezmann, do lado esquerdo, cruzou e encontrou Giroud que cabeceou para o 2-1. A Inglaterra voltou a responder e o VAR marcou novamente grande penalidade.





Com a possibilidade de empate, Harry Kane avançou para a marca dos 11 metros mas levantou demasiado a bola, falhando a baliza.





Assim, a França regressa às meias-finais do Mundial e continua a defesa do título que ganhou em 2018. O próximo adversário será Marrocos, equipa sensação deste campeonato do mundo.