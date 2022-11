Mundial 2022. Japão surpreende Alemanha e triunfa no Khalifa International Stadium

A primeira parte viu a Alemanha a dominar e a chegar ao primeiro golo da partida através de Ilkay Gundongan, que converteu uma grande penalidade, após falta do guardião Gonda sobre um jogador alemão.



O jogador do Manchester City não vacilou e fez o primeiro da partida. A equipa de Hansi Flick continou a dominar e chegou ao 2-0, por intermédio de Kai Havertz. No entanto, o golo acabou por ser anulado por fora-de-jogo.



Na segunda parte, o técnico japonês promoveu algumas mudanças e o Japão mostrou o seu melhor futebol. A conseguir mais espaços no meio-campo germânico, a equipa nipónica foi ameaçando e Ito esteve perto do empate.



Igualdade que chegaria aos 75 minutos, com Ritsu Doan a aproveitar uma defesa incompleta de Neuer. Festa japonesa no banco e nas bancadas que seria ainda maior aos 83 minutos.



O avançado Asano recebeu um passe longo, recebeu bem o esférico, aguentou a pressão de Schlotterbeck e com pouco ângulo conseguiu bater Manuel Neuer pela segunda vez.



A Alemanha tentou forçar o golo do empate nos últimos minutos mas o Japão, de forma calma e organizada, soube defender os três pontos, os primeiros que consegue na prova.



Esta é a segunda grande surpresa do Mundial. Depois da vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina, o Japão dá a volta aos alemães e vence os tatracampeões mundiais por 2-1. Na próxima jornada, o Japão defronta a Costa Rica e os germânicos vão disputar uma das partidas da fase grupos, frente à Espanha.