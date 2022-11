Mundial 2022. Países Baixos vencem o Senegal com golos nos últimos minutos

Num jogo muito disputado entre as duas equipas, a primeira parte não contou com grandes oportunidades para ambos os lados.



A segunda parte viu o Senegal a atrever-se mais no ataque, com Idrissa Gueye a ficar muito perto do golo e com Noppert a corresponder com grande defesa.



Numa altura em que o Senegal parecia estar mais perto do golo, foram os Países Baixos a chegar ao mesmo. Do lado esquerdo do ataque, grande cruzamento de Frenkie De Jong, má saída de Edouard Mendy e antecipação de Cody Gakpo que marcou o golo aos 84 minutos.



Já no oitavo minuto de descontos, Memphis Depay rematou para defesa incompleta de Mendy e Davy Klaassen fez o 2-0 final.



O Senegal forçou o ataque tentando chegar ao golo mas viu os três pontos fugirem-lhe já perto do jogo. Com o resultado em 2-0, os Países Baixos somaram os primeiros três pontos no campeonato do mundo e juntam-se ao Equador na primeira posição do Grupo A.