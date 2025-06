Mundial clubes. Benfica joga tudo com o Bayern

Em caso de derrota na terceira e última jornada do Grupo C, os encarnados também podem seguir em frente, mas só se conseguirem acabar com melhor diferença de golos em relação aos argentinos do Boca Juniors, que vencerão de forma expressiva, com toda a certeza, os neozelandeses do Auckland City.



Depois de duas jornadas, o Benfica, que empatou 2-2 com o Boca e depois goleou o Auckland City por 6-0, tem um saldo positivo de seis golos (8-2), enquanto os argentinos, derrotados por 2-1 pelos alemães, tem um saldo negativo de um (3-4).



Cenário nas duas equipas



Face a um Bayern já apurado para os "oitavos", e que, como tal, poderá fazer poupanças, o Benfica ainda pode também vencer o agrupamento, precisando para isso de conseguir o seu primeiro triunfo de sempre face aos bávaros.



No Benfica, o defesa esquerdo espanhol Álvaro Carreras está fora, devido a castigo, tal como o avançado italiano Belotti, que cumprirá o segundo jogo de suspensão, após a expulsão na estreia, enquanto médio luso Florentino está em dúvida, por lesão.



Balanço da competição



O Benfica já vai entrar em campo como a única equipa portuguesa em prova, uma vez que, na segunda-feira, o FC Porto empatou 4-4 com os egípcios do Al Ahly e foi eliminado, saindo da prova como a pior das 12 equipas europeias, com apenas dois pontos.



A terceira ronda do Grupo C realiza-se a partir das 20h00 (em Lisboa), o jogo entre os portugueses e os alemães no Bank of América Stadium, em Charlotte, e o embate entre os argentinos e os neozelandeses no Geodis Park, em Nashville.



O 11.º dia do Mundial de clubes inclui ainda os embates da última ronda do Grupo D, com o Chelsea a precisar apenas de empatar com o Espérance Tunis para se juntar ao Flamengo, que "cumpre calendário" face ao já eliminado Los Angeles FC.



Nos "oitavos", já estão, após 10 dias de competição, Palmeiras e Inter Miami (Grupo A), Paris Saint-Germain e Botafogo (B), Bayern Munique (C), Flamengo (D) e Juventus e Manchester City (G).