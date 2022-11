Mundial2022. Alexander Bah convocado pela Dinamarca

A Federação dinamarquesa divulgou os cinco nomes que faltavam para a lista final, após terem anunciado os primeiros 21 eleito em 7 de novembro.Bah, que tem sido um dos destaques do Benfica, invicto há 25 jogos, a totalidade da temporada 2022/23, soma quatro internacionalizações e um golo pela seleção principal, aos 24 anos.O dinamarquês foi titular na vitória com o Gil Vicente (3-1), para o campeonato, o 21.º jogo, em todas as competições, pelos encarnados.Na primeira época pelas "águias", vai estrear-se em Mundiais, tendo sido chamado pelo selecionador Kasper Hjulmand ao lado do guarda-redes Frederik Ronnow (Union Berlim), dos médios Robert Skov (Hoffenheim) e Christian Norgaard (Brentford), e do avançado Yussuf Poulsen (Leipzig).A Dinamarca, atualmente em 10.º no ranking da FIFA, integra o Grupo D do Mundial2022, juntamente com França, campeã em título, Tunísia e Austrália, tendo estreia marcada na fase final para 22 de dezembro, frente aos tunisinos.Kasper Schmeichel (Nice, Fra), Frederik Ronnow (Union Berlim, Ale) e Oliver Christensen (Hertha Berlim, Ale).Alexander Bah (Benfica, Por), Daniel Wass (Brondby), Rasmus Nissen Kristensen (Leeds, Ing), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor, Tur), Joakim Maehle (Atalanta, Ita), Andreas Christensen (FC Barcelona, Esp), Simon Kjaer (AC Milan, Ita), Joachim Andersen (Crystal Palace, Ing) e Victor Nelsson (Galatasaray, Tur).Robert Skov (Hoffenheim, Ale), Christian Norgaard (Brentford, Ing), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham, Ing), Thomas Delaney (Sevilha, Esp), Christian Eriksen (Manchester United, Ing) e Mathias Jensen (Brentford, Ing).Yussuf Poulsen (Leipzig, Ale), Mikkel Damsgaard (Brentford, Ing), Andreas Skov Olsen (Club Brugge, Bel), Jesper Lindstrom (Eintracht Frankfurt, Ale), Martin Braithwaite (Silkeborg), Kasper Dolberg (Sevilha, Esp), Jonas Wind (Wolfsburgo, Ale) e Andreas Cornelius (Copenhaga).