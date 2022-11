Mundial2022. Equador chama Gonzalo Plata

A convocatória equatoriana incluirá no ataque Plata, agora no Valladolid depois de passar pelos "leões", além de Enner Valencia, uma das figuras do Fenerbahçe orientado por Jorge Jesus.Na defesa, nota para o ex-Boavista Jackson Porozo, além de Pervis Estupiñán (Brighton), com o meio campo a juntar o antigo jogador de Trofense e Leixões Ayrton Preciado à dupla do Brighton Moisés Caicedo e Jeremy Sarmiento.De resto, dos 26 convocados só quatro atuam no campeonato local, os três guarda-redes e o jovem avançado Kevin Rodríguez.Será a quarta participação em fases finais para a nação equatoriana, que defrontará, no Grupo A, o anfitrião Qatar, no primeiro jogo do torneio, logo no domingo, seguindo-se os Países Baixos e o Senegal.Moisés Ramírez (Independiente del Valle), Alexander Domínguez (LDU Quito) e Hernán Galíndez (Aucas).Piero Hincapié (Bayer Leverkusen, Ale), Robert Arboleda (São Paulo, Bra), Pervis Estupiñan (Brighton, Ing), Angelo Preciado (Genk, Bel), Jackson Porozo (Troyes, Fra), Diego Palacios (Los Angeles FC, EUA), Félix Torres (Santos Laguna, Mex), Xavier Arreaga (Seattle Sounders, EUA) e William Pacho (Antuérpia, Bel).Carlos Gruezo (Augsburgo, Ale), José Cifuentes (Los Angeles FC, EUA), Alan Franco (Talleres, Arg), Moisés Caicedo (Brighton, Ing), Ángel Mena (Leon, Mex), Jeremy Sarmiento (Brighton, Ing), Jhegson Méndez (Los Angeles FC, EUA) e Ayrton Preciado (Santos Laguna, Mex).Gonzalo Plata (Valladolid, Esp), Romario Ibarra (Pachuca, Mex), Djorkaeff Reasco (Newell’s Old Boys, Arg), Kevin Rodríguez (Imbabura), Michael Estrada (Cruz Azul, Mex) e Enner Valencia (Fenerbahçe, Tur).