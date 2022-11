Mundial2022: James Maddison é novidade entre os 26 de Inglaterra

O jogador dos ‘foxes’ conta apenas com uma internacionalização, como suplente utilizado no apuramento para o Europeu de 2020, num jogo diante de Montenegro, em novembro de 2019.



A atual época, com seis golos e quatro assistências, proporcionou a sua chamada à equipa inglesa, para a qual Southgate fez também entrar o defesa Kyle Walker e o médio Kalvin Phillips, do Manchester City, ambos após lesão.



Numa lista em que Jordan Henderson e Raheem Sterling irão estar no terceiro Mundial das suas carreiras, as grandes baixas são Reece James e Ben Chilwell, do Chelsea, ambos lesionados.



Ao justificar as escolhas, em que o único jogador a alinhar fora de Inglaterra é Jude Bellingham (Dortmund), o selecionador disse que, mais do que pensar em termos individuais, tentou privilegiar a questão do grupo, por entender que é o mais importante.



“Queríamos assegurar que temos o equilíbrio certo no plantel. Com esta idade e nos dias de hoje, penso que o grupo é o mais importante. Queremos ter opções diferentes, para momentos de jogos diferentes e fases durante o torneio”, justificou Southgate.



Nos 26 escolhidos, nota ainda para a expectável inclusão de Eric Dier, um dos nomes fortes do Tottenham, que conta com 47 presenças na seleção, e que se formou no Sporting, equipa pela qual ainda jogou na formação principal em 2012/13 e 2013/14.



A Inglaterra integra o Grupo B do Mundial2022, cuja fase final se realiza entre 20 de novembro e 18 de dezembro, estreando-se frente ao Irão, em 21 de novembro, e defrontando depois os Estados Unidos, em 25, e o País de Gales, em 29.



Lista de 26 convocados de Inglaterra:



- Guarda-redes: Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle) e Aaron Ramsdale (Arsenal).



- Defesas: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Everton), Eric Dier (Tottenham), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City) e Ben White (Arsenal).



- Médios: Jude Bellingham (Borussia Dortmund, Ale), Connor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Manchester City) e Declan Rice (West Ham).



- Avançados: Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), James Maddison (Leicester), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea) e Callum Wilson (Newcastle).