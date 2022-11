Mundial2022. Muani substitui Nkunku na França

Com apenas duas internacionalizações pelos "bleus", o avançado do Eintracht Frankfurt foi chamado de urgência, entrando para o lugar de Nkunku, do Leipzig, que se lesionou num joelho, durante um treino da França.



"Atualmente no Japão com o seu clube, (Kolo Muani) vai juntar-se à seleção de França em Doha na quinta-feira de manhã", referiu a Federação Francesa de Futebol (FFF).



Nkunku é a segunda baixa na seleção francesa após a convocatória de Didier Deschamps, depois de o defesa Axel Disasi (Mónaco) ter substituído Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain).



Depois de inicialmente ter chamado apenas 25 jogadores, Deschamps já tinha também acrescentado Marcus Thuram, do Borussia Mönchengladbach, para completar os 26 convocados.



A seleção campeã do mundo também já não podia contar com os médios Paul Pogba e N’Golo Kanté, lesionados.



No Campeonato do Mundo do Catar, que vai decorrer entre 20 de novembro e 18 de dezembro, a França está incluída no Grupo D juntamente com Austrália, Dinamarca e Tunísia.



A estreia dos atuais campeões está agendada para 22 de novembro frente à Austrália.



Lista dos 26 convocados da França:



- Guarda-redes: Alphonse Areola (West Ham, Ing), Hugo Lloris (Tottenham, Ing) e Steve Mandanda (Rennes).



- Defesas: Lucas Hernandez (Bayern Munique, Ale), Theo Hernandez (AC Milan, Ita), Ibrahima Konaté (Liverpool, Ing), Jules Koundé (FC Barcelona, Esp), Benjamin Pavard (Bayern Munique, Ale), William Saliba (Arsenal, Ing), Raphaël Varane (Manchester United, Ing), Dayot Upamecano (Bayern Munique, Ale) e Axel Disasi (Mónaco).



- Médios: Eduardo Camavinga (Real Madrid, Esp), Youssouf Fofana (Mónaco), Mattéo Guendouzi (Marselha), Adrien Rabiot (Juventus, Ita), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid, Esp) e Jordan Veretout (Marselha).



- Avançados: Karim Benzema (Real Madrid, Esp), Kingsley Coman (Bayern Munique, Ale), Ousmane Dembélé (FC Barcelona, Esp), Olivier Giroud (AC Milan, Ita), Antoine Griezmann (Atlético Madrid, Esp), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt, Ale) e Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach, Ale).