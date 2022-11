O jogador do Leipzig, atual melhor marcador da liga alemã, sofreu uma entorse no joelho esquerdo, segundo precisou a FFF, na véspera da partida da seleção gaulesa para o Mundial do Catar.A federação gaulesa não revelou ainda o nome do seu substituto na convocatória, tendo Nkunku se juntado a Presnel Kimpembe, N'Golo Kanté e Paul Pogba entre os internacionais franceses que vão falhar o mundial.