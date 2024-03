Nápoles atrasa Inter na liderança da Serie A

O Nápoles foi a casa do Inter de Milão empatar a uma bola, em jogo da 29.ª jornada da Liga italiana de futebol, e atrasou os milaneses na frente do campeonato, dada a aproximação do rival AC Milan.

Líder folgado do campeonato, o Inter chegou a este jogo na "ressaca" da eliminação da Liga dos Campeões às mãos do Atlético de Madrid, mas marcou primeiro, por Darmian, aos 43 minutos.



O português Mário Rui entrou nos napolitanos, campeões em título, mas num dececionante sétimo lugar, marcou aos 74 minutos, e foi o brasileiro Juan Jesus a fazer o empate, aos 81, segurando a equipa de Simone Inzaghi.



Dada a vitória do AC Milan, o Inter tem agora 14 pontos de vantagem na frente da Liga italiana, ainda que siga a caminho de um mais que provável título, enquanto o Nápoles empatou pelo segundo jogo seguido e pode ficar mais longe dos lugares de acesso às competições europeias.



Antes, o AC Milan reforçou o segundo posto, aproveitando um empate madrugador da Juventude, e aproximou-se do rival e vizinho ao vencer em Verona por 3-1, com Rafael Leão a titular na terceira vitória seguida na Serie A.



Theo Hernández, aos 44 minutos, Pulisic, aos 50, e Chukwueze, aos 79, fizeram os golos da equipa de Milão, enquanto o Verona, que contou com Dani Silva e Rúben Vinagre na segunda parte, reduziu por Noslin, aos 64.