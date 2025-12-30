Futebol Internacional
Nigéria perfeita na fase de grupos da CAN2025
A Nigéria alcançou o pleno de vitórias na fase de grupos da Taça das Nações Africanas (CAN2025) e apurou-se para os oitavos de final, no dia em que Angola foi eliminada da competição, que decorre em Marrocos.
O nono dia da CAN2025 definiu as seleções apuradas dos grupos C e D, com a expetativa centrada na possibilidade de Angola seguir em prova como um dos melhores terceiros classificados, cenário que se desfez aos 48 minutos do jogo disputado em Rabat.
A seleção lusófona dependia de um triunfo da Tunísia e o golo do ‘bracarense’ Ismail Gharbi, aos 43 minutos, de grande penalidade, manteve a esperança, mas Feisal Salum Abdalla empatou para a Tanzânia, aos 48, fixando o resultado final que ditou o afastamento dos ‘palancas negras’.
O Grupo C foi conquistado pela tricampeã Nigéria, vencedora da CAN em 1980, 1994 e 2013, com um pleno de vitórias, após o triunfo de hoje sobre o Uganda por 3-1, com dois golos de Raphael Onyedika, médio do Club Brugge, da Bélgica.
A Tunísia terminou no segundo lugar e apurou-se igualmente para os oitavos de final, juntamente com a Tanzânia, a grande vencedora da jornada, que avançou como um dos melhores terceiros classificados.
O Grupo D também qualificou três seleções, mas a classificação final era a grande incógnita, decidindo-se, como se esperava, na diferença entre golos marcados e sofridos.
O favorito Senegal partiu na frente, mas, ao longo da jornada, chegou a perder a vantagem para a República Democrática do Congo, recuperando a liderança já na segunda parte e mantendo-a até ao final, após vencer o Benim por 3-0.
Na outra partida, em Rabat, a República Democrática do Congo derrotou o Botsuana por 3-0, num jogo marcado pelos dois golos e uma assistência de Gaël Kakuta, avançado congolês nascido em França. O Botsuana terminou a participação sem pontos nem golos marcados.
(Com Lusa)