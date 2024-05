Nottingham Forest deixa decisão sobre permanência para a última ronda

O atacante ucraniano Mykhailo Mudryk inaugurou o marcador, aos oito minutos, com o defesa costa-marfinense Willy Boly (que passou por Portugal ao serviço do Sporting de Braga e do FC Porto) a repor a igualdade, aos 16, e com o empate 1-1 ao intervalo.No segundo tempo da partida da 37.ª ronda, o médio Callum Hudson-Odoi colocou a formação de Espírito Santo na frente, mas a reação do Chelsea deu frutos com Raheem Sterling, aos 80, e Nicolas Jackson, aos 82, a operarem a reviravolta e a oferecerem os três pontos aos 'blues', que são sétimos classificados mas com os mesmos 57 pontos do Newcastle, que empatou em casa com o Brighton (1-1).Com a derrota, o Nottingham Forest vai 'sofrer até ao fim' para assegurar um lugar na próxima edição da Premier League, contando com 29 pontos e ocupando o 17.º lugar, enquanto o Luton, que também perdeu hoje - frente ao West Ham (3-1) - é 18.º com 26.Na última jornada, os comandados de Espírito Santo defrontam fora o Burnley, que viu hoje confirmada a descida de divisão, enquanto o Luton recebe o Fulham, do treinador luso Marco Silva.





(Com Lusa)