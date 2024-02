Novo diretor desportivo do Bayern revela admiração pelo treinador Xabi Alonso

O novo diretor desportivo do Bayern Munique revelou esta terça-feira admiração pelo treinador espanhol Xabi Alonso, técnico do rival Bayer Leverkusen, que tem sido apontado como um dos possíveis sucessores de Thomas Tuchel no campeão alemão de futebol.

Durante a conferência de imprensa de apresentação, Max Eberl explicou que tentou contratar Xabi Alonso em 2021, quando desempenhava a mesma função no Borussia Mönchengladbach, mas o técnico, então na equipa B da Real Sociedad, recusou, alegando ainda não estar preparado.



“Disse-me que era demasiado cedo e que precisava de adquirir mais experiência. Foi isso que, verdadeiramente, me fez gostar dele”, disse Eberl, de 50 anos, que trocou Leipzig por Munique, depois de ter efetuado grande parte da carreira em Dortmund.



O novo diretor desportivo do clube no qual alinha o defesa internacional português Raphaël Guerreiro advertiu que “não se pode tirar nenhuma conclusão” entre aquela tentativa de contratar Xabi Alonso, que terminou a carreira de jogador nos bávaros, e a situação atual.



O campeão alemão nos últimos 11 anos ocupa o segundo lugar no campeonato, a oito pontos de distância do Bayer Leverkusen, após a realização de 23 jornadas, tendo já anunciado a saída do treinador Thomas Tuchel no fim da época 2023/24.