Nulo no Verona-Bolonha enquanto Torino derrota Salernitana, de Paulo Sousa

A primeira parte da partida em Verona foi equilibrada, mas a equipa da casa viu o videoárbitro não sancionar um golo do central sueco Isak Hien por fora de jogo, mas após o intervalo foi o Bolonha a ter mais bola e algum ascendente, o qual, porém, não se traduziu em qualquer golo.



Na partida em Salerno, a posse de bola foi repartida, com ligeiro ascendente da Salernitana, mas o Torino foi muito mais eficaz no ataque, abrindo o marcador logo aos 15 minutos, por Alessandro Buongiorno, e aumentando a vantagem à beira do intervalo, aos 41, por um ex-jogador do Benfica, Nemanja Radonjic.



De resto, o médio sérvio viria a ser a figura da partida ao ‘bisar’ logo no início da segunda parte, aos 50 minutos, ao fazer o 3-0, ‘matando’ qualquer veleidade à Salernitana de dar a volta ao jogo.



Fechada a quarta jornada, o Inter lidera com 12 pontos, seguido da Juventus, com 10, do AC Milan, com nove, do Lecce, com oito, enquanto o Torino segue em sétimo, com sete pontos, os mesmos do Verona, que é nono.



A equipa de Paulo Sousa segue em penúltimo lugar, 19.º, com apenas dois pontos.