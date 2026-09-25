Pablo Rosario dá vitória à República Dominicana na Liga das Nações da CONCACAF

A jogar em casa, os dominicanos estiveram a vencer por 2-0, com golos de Heinz Morschel e Mariano Díaz, mas Juan Luís Pérez e Byron Bonilla empataram, antes de o médio portista assinar o seu primeiro tento pela seleção e consumar o triunfo dos anfitriões, aos 90+7 minutos.



A República Dominicana soma três pontos no Grupo A da Liga das Nações A da CONCACAF (América do Norte, Central e Caraíbas), em igualdade com Curaçau e Haiti, que também venceram os respetivos encontros.



