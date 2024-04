Palmeiras de Abel Ferreira empata na Libertadores

O Palmeiras, com muitas poupanças para jogo decisivo no "Paulistão", empatou na quarta-feira à noite na visita ao San Lorenzo (1-1), no arranque do grupo F da Taça dos Libertadores da América de futebol.

Em Buenos Aires, Jhohan Romaña adiantou o San Lorenzo ainda na primeira parte, aos 20 minutos, mas o uruguaio Joaquín Piquerez saiu do banco para dar o empate ao Palmeiras já perto do final, aos 81.



“É sempre bom sair com a sensação de que a equipa lutou, jogou, criou. Estamos aqui porque nunca desistimos. Queríamos começar com uma vitória, não foi possível, mas levamos uma sensação positiva, com uma equipa que não tem um ritmo de jogo”, justificou no final o treinador português.



Abel Ferreira, que conquistou a Taça dos Libertadores com o Palmeiras em 2020 e 2021 e na última época caiu nas meias-finais, deixou de fora desta estreia Weverton, Mayke, Zé Rafael, Raphael Veiga ou Endrick, a pensar no jogo de domingo com o Santos.



O "verdão" joga com o Santos, em partida da segunda mão da final do campeonato paulista, depois de ter perdido o primeiro jogo por 1-0.