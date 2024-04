Palmeiras derrotado em casa pelo Internacional

O ex-Palmeiras Wesley Ribeiro selou, aos 45 minutos, o triunfo do conjunto de Porto Alegre, após assistência do colombiano Rafael Santos Borré, que se redimiu do penálti falhado aos 22, quando não acertou na baliza.



Com este resultado, o Internacional, que na primeira ronda tinha batido em casa o Bahia por 2-1, manteve o pleno de triunfos, para um total de seis pontos, o dobro dos somados pelo Palmeiras, também vencedor na primeira ronda (1-0 no reduto do Vitória).



Se o conjunto de Abel Ferreira somou o primeiro desaire, o Bragantino, de Pedro Caixinha, estreou-se a ganhar, ao bater em casa o Vasco da Gama por 2-1, depois do 2-2 no reduto do campeão sul-americano Fluminense, para passar a somar quatro pontos.



Vitinho, com um golo aos 78 minutos, decidiu o encontro, depois de o argentino Pablo Veggeti restabelecer a igualdade para os forasteiros, aos 63, anulando o tento inaugurar dos anfitriões, apontado pelo uruguaio Ignacio Laquintana, aos sete.



Por seu lado, o Corinthians, de António Oliveira, continua sem ganhar, já que, após o "nulo" na receção ao Atlético Mineiro, perdeu por 2-0 no reduto do Juventude, vencedor com tentos de Jean Carlos (53 minutos) e Lucas Barbosa (59).