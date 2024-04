Palmeiras empata em casa do São Paulo no Brasileirão

Num encontro equilibrado da quarta jornada, o São Paulo teve mais posse de bola e mais remates, embora o "verdão" tenha conseguido mais remates enquadrados (três contra um).No final do encontro, o treinador do Palmeiras lamentou os “dois 'penáltis'” perdidos, em relação a duas claras oportunidades desperdiçadas por Endrick e Lázaro, e reconheceu que foi um “jogo de equilíbrio”, pedindo mais eficácia à sua equipa.As duas equipas não estão a ter um grande início de Brasileirão, com o Palmeiras a ser 12.º, com apenas cinco pontos em quatro rondas, enquanto o São Paulo é 14.º, com quatro, a cinco pontos do líder, o Botafogo, de Artur Jorge.