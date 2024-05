Palmeiras nos "oitavos" da Libertadores

O "verdão", vencedor da competição em 2020 e 2021 com Abel Ferreira, e em 1999, com Luiz Felipe Scolari, garantiu nova fase a eliminar, depois de vencer em casa com golos de Richard Rios, aos 36, e Gustavo Gomez, de penálti, aos 45+3.Do lado da equipa equatoriana, Lautaro Diaz reduziu aos 64, já depois de Abel Ferreira "perder" Endrick, que pediu para sair aos 60, entrando para o seu lugar Raphael Veiga, queixando-se de dores na coxa.”, disse no final o treinador luso.A uma jornada do final, o Palmeiras lidera o Grupo F, com 13 pontos em cinco jogos, seguido do San Lorenzo e Liverpool Montevideu, ambos com quatro e menos um jogo, e do Independiente del Valle, também com quatro.





Cuiabá de Petit empata



Na quarta-feira, também o Cuiabá, do português Petit, esteve em ação, mas na Taça sul-americana, a segunda competição de clubes da CONMEBOL.



A jogar em casa, a equipa empatou com os peruanos do Deportivo Garcilaso (1-1), e já sabe que terminará o grupo em segundo, pelo que irá jogar o play-off de acesso aos oitavos de final com uma equipa relegada da Taça Libertadores.



A uma jornada do final, o Cuiabá tem nove pontos, menos quatro do que o líder Lanús, o Deportivo Garcilaso tem cinco e o Metropolitanos não soma qualquer ponto.